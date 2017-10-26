Брагин: зиму мы дождались рано, в это время порой ещё по асфальту катались

Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Владимир Брагин сообщил, что его подопечные проведут в Тюмени два сбора, а также рассказал о настрое биатлонистов.

«Первый сбор завершится 29 октября, а следующий начнётся уже 4 ноября и продлится до 13-го числа. После чего спортсмены, которые начнут сезон на этапах Кубка IBU, отправятся в норвежский Бейтостолен. Фамилии назову чуть позже. Есть определённая система отбора. Сейчас вопрос ещё обсуждается.

Мы дождались зиму довольно рано. В это время порой катались ещё по асфальту или траве. Но в Тюмени зима вступила в свои права – это здорово. Ранее мы работали в австрийском Рамзау. Там было несколько подъёмов на глетчер. В пределах 200 км ребята набрали объём лыжной работы. А в Тюмени уже начали комплексные тренировки со стрельбой.

Конечно, все работают с желанием. Команда у нас молодая. Есть группа ребят чуть постарше, которые уже выступали на Кубках IBU. Есть двое парней из юниорской сборной – Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Но и они в своём возрасте были чемпионами мира и Европы. Так что уровень команды очень приличный», — цитирует Брагина «Тюменская арена».