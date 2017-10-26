Майгуров: в будущем суперспринт может стать олимпийской дисциплиной

Вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров оценил возможность включения суперспринта в программу Олимпийских игр и других международных соревнований.

«Суперспринт сейчас тестируется в рамках Кубка IBU для того, чтобы в будущем, возможно, эта дистанция стала олимпийской. И от того, какой интерес у зрителей и спортсменов вызовет эта дисциплина, будет зависеть судьба данного вида программы. И, возможно, к 11 олимпийским медалям прибавится ещё одна.

Международный союз биатлонистов – достаточно консервативная организация, все нововведения внедряются только после длительных проб. Но сегодняшнему зрителю интересен мгновенный результат, это его удерживает, привлекает. Поэтому, думаю, у этой дисциплины должно быть будущее», – цитирует Майгурова «Тюменская арена».