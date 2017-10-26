В финале Кубка России по хоккею с мячом сыграют «Енисей» и «СКА-Нефтяник»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал вторым финалистом Кубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо» со счётом 7:2.
Хоккей с мячом. Кубок России. Хабаровск. Полуфинал
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 7:2 (4:0).
Голы: Бефус, 14 (1:0); Бондаренко, 19 (2:0); Антипов, 21 (3:0); Ничков, 26 (4:0); Рязанцев, 53 (5:0); Пожилов, 54 (5:1); Пожилов, 65 (5:2); Рязанцев, 67 (6:2); Шардаков, 86 (7:2).
В финальном матче Кубка России, который состоится 28 октября, «СКА-Нефтяник» сыграет с красноярским «Енисеем».