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iNADO: мы заинтересованы в эффективном РУСАДА

26 октября 2017, четверг. 14:35 Другие

Институт Национальных антидопинговых агентств выступил за сотрудничество с Российским антидопинговым агентством, подчеркнув, что это является лучшим способом достижения высокой эффективности работы РУСАДА. Представители РУСАДА примут участие в симпозиуме iNADO, который пройдёт в Швейцарии 30-31 октября.

«Мы заинтересованы в эффективном РУСАДА. Отчёт ВАДА о соблюдении РУСАДА «дорожной карты» обнадёживает. Однако остаются важные невыполненные пункты, в частности касающиеся действий российского правительства. Вопрос участия России в Играх в Пхёнчхане по-прежнему актуален", — сообщает пресс-служба iNADO.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Допинг
Новости. Другие
26 октября 2017, четверг
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