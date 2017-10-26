iNADO: мы заинтересованы в эффективном РУСАДА

Институт Национальных антидопинговых агентств выступил за сотрудничество с Российским антидопинговым агентством, подчеркнув, что это является лучшим способом достижения высокой эффективности работы РУСАДА. Представители РУСАДА примут участие в симпозиуме iNADO, который пройдёт в Швейцарии 30-31 октября.

«Мы заинтересованы в эффективном РУСАДА. Отчёт ВАДА о соблюдении РУСАДА «дорожной карты» обнадёживает. Однако остаются важные невыполненные пункты, в частности касающиеся действий российского правительства. Вопрос участия России в Играх в Пхёнчхане по-прежнему актуален", — сообщает пресс-служба iNADO.