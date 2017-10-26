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Чеботарёва: Коляда очень хорош. Чувствую, что наступает период стабилизации

26 октября 2017, четверг. 15:46 Другие

Валентина Чеботарёва, тренер бронзового призёра чемпионата Европы и прошедшего московского этапа Гран-при фигуриста Михаила Коляды, оценила подготовку подопечного к сезону и его потенциал.

«Мне кажется, что сейчас всё идёт нормально. Я вижу Мишу в тренировочном процессе. Он очень хорош. Он прибавляет. Он делает всё больше и больше хороших попыток четверных прыжков. Я чувствую, что наступает период стабилизации. Если раньше мы были довольны двумя-тремя попытками за тренировку, то сейчас он выполняет ровно столько попыток, сколько ему задано. Это следующий этап стабилизации прыжков. Конечно, нам хочется, чтобы он выполнял их на старте. Но я как тренер понимаю, что это пока ещё из раздела «Получится- не получится». Делаем какие-то коррективы, вносим небольшие изменения в тренировочный процесс. Но в целом, я считаю, всё идёт нормально. Никакой паники абсолютно нет. Я вижу, как растёт мой ученик, и довольна его работой.

Миша делает стабильно прыжки в рабочем режиме, а в прокатах программ целиком этого пока нет. Надо накатывать программы. Но это не так просто. Над этим и работаем.

Тот путь, который проходит Женя Медведева, – это правильный путь. Миша только как третий год показывает себя на международной арене. И у меня есть ощущение, что ему не хватает времени, не хватает того года, который был потерян из-за травмы. Но что же делать? Тут надо просто работать. Я верю в своего ученика. У него прекрасное скольжение, отличные вращения, качественные прыжки. Сейчас в тренировочном процессе он отлично исполняет три четверных прыжка. Пройдёт год-два, и он начнёт повторять эти прыжки, их будет не три, а пять. Он сможет повторить эти прыжки два раза в программе. Он достигнет своей цели, придёт к своему замечательному результату. У Миши есть всё: и талант, и трудолюбие, и индивидуальность. Я верю в него», — цитирует Чеботарёву официальный сайт ФФККР.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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Евгения Медведева Михаил Коляда
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