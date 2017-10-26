Тренер украинской команды по мини-футболу нокаутировал судью во время матча

Тренер и руководитель любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча Кубка СК «Вирта» с PVM в Харькове ударил главного арбитра встречи Василия Черничко и отправил того в нокаут. Это случилось после того, как судья показал вторую жёлтую карточку игроку Viva Cup и удалил его с площадки.

В результате игра была остановлена, а подопечным Романа Перадзе было присуждено техническое поражение.



Видео скандального инцидента доступно в аккаунте Кубка СК «Вирта» в YouTube.