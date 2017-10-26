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Бабиков: Логинов – это Халк, а Шипулин будет Капитаном Россия

26 октября 2017, четверг. 16:25 Другие

Чемпион мира 2017 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков сравнил биатлонистов сборной России с героями Marvel, рассказал, чей автограф хотел бы получить, и представил, что сказал бы Мартену Фуркаду, если бы обошёл его на финише.

“Честно говоря, у меня нет таких ассоциаций, но попробую. Пусть Алексей Волков – Тони Старк, потому что много говорит и человек новых идей, что позволяет ему быть успешным. Александр Логинов – Халк, потому что у него много здоровья, его невозможно положить! Матвей Елисеев – Тор. Он как будто выходец из леса. И тоже здоровый: кроме него, некоторые его вещи никто поднять не может. Юра пусть будет Человек-Паук: он одарённый, неординарный, да и пластичность у него есть. Я – Флеш! Скромно. Кто там Шипулину остался? О! Будет Капитаном Россия.

Дмитрий Губерниев? Он – герой из русских сказок. Соловей-разбойник. Сидит там наверху, кричит, свистит, что от него всего комментаторы разбегаются.

Чей автограф хотел бы получить? Кандидатур много, но я думаю, что из них выделю Владимира Владимировича Путина. Это был бы весомый вклад в мою коллекцию.

Что скажу Фуркаду, когда обгоню его на финишном створе? Поздравлю его со вторым местом. Ничего особенного говорить ему не буду, только если во время гонки ничего интересного не произойдёт. Тем более что в такой момент Фуркада лучше оставить одного. В прошлом году, когда я увидел его расстроенным, не стал говорить ничего обидного", — сказал Бабиков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Владимир Путин Мартен Фуркад Матвей Елисеев
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