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В Нефтеюганске пройдёт Гран-при по вольной борьбе на призы Семёнова

26 октября 2017, четверг. 17:19 Другие

28-29 октября в Нефтеюганске пройдёт Гран-при по вольной борьбе на призы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семёнова. В соревнованиях выступят борцы из 14 стран: Канады, Туниса, Израиля, Германии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Турции, Армении и Таджикистана

«Турнир в Нефтеюганске пройдёт уже в 14-й раз, но впервые он включён в календарь UWW. Для Югры это большое событие. Новый статус позволит приглашать самых именитых борцов — это важно для развития турнира. Статус Гран-при также подразумевает определённые требования по организации, и мы к ним готовы», — приводит слова Семёнова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Сборную России возглавят лидеры юниорской сборной России последних лет — Артур Найфонов, Заур Козонов, и Заурбек Сидаков. Также за награды поборются призёры чемпионатов Европы Владислав Байцаев и Алан Хугаев, призёры Кубков мира Виктор Рассадин и Юрий Белоновский.

Победитель турнира на призы Владимира Семёнова получит 80 тыс. рублей, серебряный призёр — 70 тыс., бронзовый — 55 тыс. Тренер победителя получит 50 тыс. рублей. Кроме этого на турнире будут подведены итоги неофициального командного зачёта, и команда победителя получит 100 тыс. рублей, второе место — 80 тыс., третье место — 50 тыс. Также среди восьми победителей после церемонии награждения будет разыгран суперприз — сертификат на 500 тыс. рублей.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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