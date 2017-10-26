Австралийка Кэмпбелл побила мировой рекорд в плавании на 100 м кролем

Кейт Кэмпбелл победила на чемпионате Австралии по плаванию в короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем. Кэмпбелл преодолела четыре бассейна за 50,25 секунды, установив таким образом новый мировой рекорд.

Предыдущее мировое достижение было установлено шведкой Сарой Сьострём на этапе Кубка мира в Эйндховене (Нидерланды) в августе 2017 года и составляло 50,58 секунды.

25-летняя Кэмпбелл является двукратной победительницей, серебряным и двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира по плаванию.