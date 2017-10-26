Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов во втором раунде мужского парного разряда этапа Суперсерии по бадминтону в Париже победили японцев Такеси Камуру и Кэиго Соноду, посеянных по третьим номером. Встреча продолжалась 35 минут. В четвертьфинале Иванов и Созонов сыграют с китайцами Хэ Цзитин и Тан Цян.

В миксте россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова проиграли представителям Китая.

Бадминтон. Этап Суперсерии. Париж, Франция

Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала

В. Иванов/И. Созонов (Россия) — Т. Камуру/К. Соноду (Япония) — 2:0 (21:18, 21:16).

Микст. 1/8 финал

В. Дуркин/Н. Вислова (Россия) — Л. Кай/Х. Якион (Китай) — 0:2 (15:21, 8:21).