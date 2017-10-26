Ковальчик: история Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик призналась, что не придаёт большого значения дисквалификации норвежки Терезы Йохауг на 18 месяцев за применение допинга и пропуску ей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Я отреагировала на решение по Йохауг спокойно. Думаю, это не такое важное событие для лыжного спорта, как об этом многие говорят. Соревнования продолжаются, на пьедестале по-прежнему три места, на которые претендуют десятки лыжниц.

К сожалению, истории с допингом в спорте случаются. Да, Тереза была одним из лидеров в нашем виде спорта, но её дисквалификация не вызвала такого глобального интереса, как случай с Марией Шараповой. Спонсоры не отвернулись от лыжных гонок, телевизионных трансляций тоже не стало меньше", — приводит слова Ковальчик Przeglad Sportowy.