Коукалова: есть риск, что Олимпиада пройдёт без меня

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что в последние месяцы её беспокоят боли в мышцах ног, из-за которых она пропустит начало нового сезона и может не успеть восстановиться к Олимпийским играм—2018.



«Уверена, что пропущу начало сезона, но рассчитываю восстановиться к Олимпийским играм. Надеюсь, к тому времени всё будет нормально. Честно говоря, есть риск, что Олимпиада пройдёт без меня, и всё же я верю в лучшее», – сказала Коукалова в интервью Tyden.



Коукалова — двукратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2015/16.