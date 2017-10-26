Чемпион мира по плаванию Седов рассказал о болезни отца и попросил помощи

Чемпион мира по плаванию в короткой воде россиянин Евгений Седов рассказал о болезни отца.

«Недавно у моего самого родного и любимого человека на земле, у папы, нашли рак, и борьба с этой страшной болезнью требует больших финансовых затрат. К несчастью, сейчас мы не имеем возможности оплатить лечение сами, поэтому я очень прошу вашей помощи. Я не могу передать словами, как это страшно и как тяжело просить вас об этом, но другого выхода нет… Моя семья будет безмерно благодарна за любую оказанную вами помощь. Спасибо всем за поддержку», — написал Седов на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Евгения Седова.