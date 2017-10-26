Президент ассоциации лыжного спорта США потребовал отстранить Россию от Игр-2018

Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу призвал Международный олимпийский комитет отстранить сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.



«Мы не можем позволить выступать спортсменам из страны, более 1000 представителей которой в течение многих лет обманывали международную антидопинговую систему и всё спортивное сообщество.



Что, чёрт возьми, мы делаем? «Чистые» спортсмены должны заявить о своей позиции и потребовать отстранения России. Пусть российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, если смогут доказать свою непричастность к допингу», — приводит слова Шоу Faster Skier.