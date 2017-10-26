Российские гандболисты разгромили Словакию в первом матче при тренере Кокшарове

Мужская сборная России по гандболу начала выступление в квалификации чемпионата мира 2019 года разгромом команды Словакии. Встреча первого тура состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 32:22 в пользу подопечных Эдуарда Кокшарова. Отметим, для олимпийского чемпиона и чемпиона мира это был первый матч в качестве главного тренера сборной России.

Россияне уверенно начали матч и завершили первый тайм с преимуществом в девять голов. Во второй половине встречи команда Кокшарова сохранила лидерство и довела матч до победы. Самым результативным гандболистом встречи стал Тимур Дибиров, забивший семь голов.

В субботу, 28 октября, россияне на выезде сыграют с командой Финляндии. В группе 1 также выступает сборная Люксембурга.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира-2019. Квалификация

Группа 1. 1-й тур. Санкт-Петербург, Россия

Россия — Словакия — 32:22 (20:11).

Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.