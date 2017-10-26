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Мшвидобадзе и Долгова победили на ТБШ по дзюдо в Абу-Даби

26 октября 2017, четверг. 21:43 Другие

В Абу-Даби стартовал этап «Большого шлема» по дзюдо. Россиянин Роберт Мшвидобадзе победил в весе до 60 кг, одолев в финале бразильца Фелипе Китадаи. В женских соревнованиях Ирина Долгова первенствовала в весовой категории до 48 кг, победив в решающей схватке сербку Милицу Николич. Бронзовые награды завоевали Абдула Абдулжалилов — в весе до 66 кг и Анастасия Конкина — в весе до 57 кг.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины
Весовая категория до 60 кг

1. Роберт Мшвидобадзе (Россия).
2. Фелипе Китадаи (Бразилия).
3. Франциско Гарригос (Испания).
3. Шарафуддин Лутфиллаев (Узбекистан).

Весовая категория до 66 кг
1. Таль Фликер (Израиль).
2. Ниджат Шихализаде (Азербайджан).
3. Абдула Абдулжалилов (Россия).
3. Важа Маргвелашвили (Грузия).

Женщины
Весовая категория до 48 кг

1. Ирина Долгова (Россия).
2. Милица Николич (Сербия).
3. Паула Парето (Аргентина).
3. Отгонцэцэг Галбадрах (Казахстан).

Весовая категория до 57 кг
1. Сумия Доржсурен (Монголия).
2. Рафаэла Силва (Бразилия).
3. Анастасия Конкина (Россия).
3. Некода Смит-Дэвис (Великобритания).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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26 октября 2017, четверг
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