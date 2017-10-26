Рукавицын: у Медведевой могут возникать какие-то сбои — она не машина

Тренер Евгений Рукавицын прокомментировал ошибку двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Москве.



«Медведева уже зарекомендовала себя. Да, могут возникать какие-то сбои — она не машина. Также не надо забывать, что это начало сезона, и Медведева будет подходить к пиковой форме ближе к чемпионату Европы и, конечно же, Олимпийским играм. И тот небольшой сбой я связываю только с этим», — приводит слова Рукавицына «Российская газета».