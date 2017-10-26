Олимпийский чемпион Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры

Победитель Олимпиады — 1996 по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры. Мероприятие пройдёт в рамках XIV международного турнира по вольной борьбе на призы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семёнова, который пройдёт 28-29 октября в Нефтеюганске.

«Встреча с легендами спорта — всегда большое событие для детворы. Хаджимурад Магомедов уже не раз приезжал в Нефтеюганск. Он здорово находит общий язык с детьми, и мы видим, как прогрессируют юные борцы после его уроков, как они получают новую мотивацию. После каждого турнира мальчишки и девчонки открывают для себя спорт, приходят в секции, и это главный итог турнира», — приводит слова Семёнова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

В турнире примут участие борцы из 13 стран — России, Канады, Туниса, Израиля, Германии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Турции, Армении и Таджикистана.