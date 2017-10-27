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Немов: всё, что я сейчас делаю, что буду делать дальше, — это возвращение долгов

27 октября 2017, пятница. 09:07 Другие

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов признался, что очень благодарен за свои успехи маме Наталье Акимовне, которой не стало 7 сентября.

«Я стеснялся, когда она говорила в моём присутствии с кем-то обо мне. «Мам, хорош, давай я уйду, это без меня». Конечно, я понимал: ей приятно. Но просто запрещал говорить, какой я молодец. Достаточно было, что она говорила: я так тебя люблю! Конечно, мама гордилась. Ей было классно от того, что так много лет в моей жизни существовала и существует гимнастика. Я благодарен судьбе, что она испытала это ощущение. Что не зря было всё, через что нам пришлось пройти: жизнь в малосемейке — три семьи в трёхкомнатной квартире, разборки с соседями на общей кухне. Мама сделала всё, чтобы воспитать меня. И вела меня к спорту, даже не зная, что в итоге получится. Но уводила от трагедий улицы. Я действительно всегда боялся, что как-то подведу маму. Боялся, что меня, например, выгонят из гимнастики. И что тогда? Как я ей об этом скажу: «Мамуля, прости, но мне сказали, что меня больше не ждут?» Даже представить себе этого не мог.

Меня друг уговаривал пойти в футбольную секцию. Я ему сказал: спрошу у мамы. Получил от неё категоричный ответ: «Туда и сюда ходить не получится, начали гимнастикой заниматься, будем продолжать». Вот что это было? Могла бы, наверное, и разрешить попробовать: а вдруг я в футболе звездой сразу стану? Но у неё в жизни был принцип — бросать начатое нельзя. Если чем-то занимаешься, то делай это, не распыляясь, от начала и до конца.

Я сейчас, наверное, наиболее остро понимаю: всё, что я сегодня делаю, что буду делать в дальнейшем, — это возвращение долгов. Маме в первую очередь. Она жизнь дала, и в спорт привела тоже она. Когда в четыре года мы зашли в гимнастический зал, ей сказали, что я ещё маленький. Мол, сопли надо вытирать, в туалет водить. А она ведь могла потом и не вернуться, но мама же не отвела меня в другой вид спорта. И в мои шесть лет снова привела в зал», — цитирует Немова «Московский комсомолец».

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Источник: Московский комсомолец Сообщить об ошибке
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