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Тарабин: мне так и не ответили, почему я не подошёл для участия в ЧМ в Лондоне

27 октября 2017, пятница. 09:13 Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира в метании копья россиянин Дмитрий Тарабин поделился впечатлениями от прошедшего сезона и признался, что так и не получил ответ о причинах своего недопуска на чемпионат мира в Лондоне.

«Тяжёлый сезон. И, к сожалению, он такой по счёту уже второй. Трудно выступать без международных соревнований, фактически без конкуренции. Приходится состязаться только с коллегами внутри страны. Очень жаль, что нас не допускают столь длительный отрезок времени, и все крупные старты проходят без участия россиян. По крайней мере, я выполнил главную задачу на сезон — выиграл и зимний, и летний чемпионаты России. К сожалению, допуска на чемпионат мира, как и большинство моих коллег, я не получил. И вообще какого-либо ответа от Международной федерации на мою заявку о выступлении под нейтральным флагом не последовало. Так что сезон закончился довольно рано. Увы, нет роста моих результатов. В первую очередь в связи с тем, что не выступаю на международных стартах, не хватает конкуренции.

Федерация обещает, что спортсменов восстановят скоро, скоро… Но никаких изменений нет. Не только по их вине это происходит, Международная федерация диалога с нашей особо не ведёт. По-моему, никто не в курсе, когда нас допустят, восстановят в правах. К сожалению, никто не может понять, по каким критериям допускали спортсменов на чемпионат мира, а по каким — нет. Мне лично никакого ответа не дали абсолютно, почему я не подхожу. Словом, чётких критериев попросту нет. Кому-то повезло, кому-то — нет. Вот и всё. Так это работает. Я в международном пуле тестирований нахожусь с 2011 года. Сдал за это время порядка 100 проб. Не знаю, с чем связано такое долгое рассмотрение. Но я не один такой — ребят, находящихся в той же ситуации, большинство. Счастливчиков оказалось всего 19 человек. Остальные после сезона поехали кто куда: кто на рыбалку, кто на море, только не на чемпионат мира.

В этом году я прошёл допинг-контроль 10 раз. Ко мне приезжали дважды в Португалии на сборах, здесь регулярно приходят домой. По правилам мы каждый день обязаны указывать своё местоположение, чтобы допинг-офицеры могли нас найти. Интересная история получилась, когда я поехал на рыбалку в Астрахань. Мы жили на острове в палаточном городке, и я задавал им вопрос, как же мне обозначить эту точку. В итоге просто сбрасывал координаты GPS, чтобы по ним допинг-офицеры могли меня найти. Но они туда решили не добираться. А надо на трёх паромах плыть на остров! С одной стороны он омывается Волгой с другой — Ахтубой. Большой остров, но люди там не живут", — цитирует Тарабина «Независимая спортивная газета».

Источник: Независимая спортивная газета Сообщить об ошибке
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Дмитрий Тарабин Допинг
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27 октября 2017, пятница
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