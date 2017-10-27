Юношеская сборная России по гандболу победила бельгийцев на турнире во Франции

Гандболисты сборной России среди игроков не старше 17 лет обыграли команду Бельгии на турнире в Обонне (Франция) со счётом 27:22.

27 октября подопечные Сергея Клёнова сыграют с командой Румынии, а 28 октября встретятся со сборной Франции. Главным турниром сезона для юношеской сборной России станет чемпионат Европы U18, который пройдёт летом 2018 года.

С 17 по 25 октября юношеская сборная России провела подготовительный сбор в подмосковном городе Чехове, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.