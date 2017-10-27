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Тарасиков: в «Кубани» нет лидера, а мы с Трефиловым на площадку выйти не можем

27 октября 2017, пятница. 10:30 Другие

Заслуженный тренер СССР и России по гандболу Александр Тарасиков, ставший ассистентом Евгения Трефилова в краснодарской «Кубани», оценил нынешнее состояние команды. В 2006 году, после 37 лет работы в клубе, Тарасиков был вынужден покинуть «Кубань», в которой занимал пост главного тренера.

«Самое плохое: в команде нет лидера. Мы думали, что лидером станет Вика Жилинскайте — нет. Ждали, что вернётся Люба Аришина и станет лидером — она абсолютно не лидер. Вот в «Ладе» есть лидер — Дмитриева, в «Астраханочке» есть лидер — Постнова. А вот в том же «Ростове» лидера нет. Манагарова — крайний нападающий, она лидер по игре, но не лидер по ведению командной игры. Сейчас задача Трефилова — вычислить из игроков этой команды, других же нет, лидера по игре, по духу. Можно поискать в других командах, но кроме Дмитриевой и Постновой таких игроков у нас в чемпионате нет.

Фролова не может быть лидером. Она хороший игрок, а лидер должен быть играющим тренером. Мне нельзя вставать со скамейки, можно только Трефилову. Но ни мне, ни Трефилову нельзя выйти на площадку. Лидер должен транслировать игрокам то, что сказано главным тренером, донести его идею до игроков. Таких игроков у нас сейчас нет.

К сожалению, сегодня в «Кубани» из местных игроков только Диана Закарьян, да вот Аня Ефимкина. Вот и всё. А Лада Самойленко — девочка из Тихорецка. Да, она становилась чемпионкой по молодёжи, но она не Вяхирева, которая была лучшим бомбардиром. Самойленко там была одной из 16. Но ничего страшного, будет работать — и у неё получится. У нас Анисимова, помните её, никогда не играла по молодёжи. Но она была лучшим игроком не только в «Кубани», но и в национальной сборной. Это игрок, который сделал себя! Я оптимист, и Трефилов такой же. Он прошёл школу в Краснодаре и выиграл как тренер всё, что только возможно. Не любят Трефилова, но кто у нас любит успешных людей? Евгений Васильевич сейчас работает на разрыв аорты, и моя задача ему помочь, подставить плечо. У нас подобрался очень сильный коллектив. У нас директор — олимпийский чемпион. У нас поддержка президента Федерации гандбола России Сергея Николаевича Шишкарёва — именно он старается сделать «Кубань» противовесом «Ростову». И без него мы не выиграли бы Олимпиаду. Наша задача — оправдать доверие, терпение и финансовые вложения Шишкарёва. Как говорится: все вместе за «Кубань»! — цитирует Тарасикова «Независимая спортивная газета».

Источник: Независимая спортивная газета Сообщить об ошибке
Теги
ЖГК Кубань Евгений Трефилов Сергей Шишкарёв
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