100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созонов и Косецкая уступили во 2-м круге этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

27 октября 2017, пятница. 10:49 Другие

В Париже (Франция) продолжается этап Мировой суперсерии по бадминтону. Чемпион Европы 2014 года, призёр Европейских игр 2015 года в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани россиянин Иван Созонов и призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионка России Евгения Косецкая во втором раунде соревнований проиграли индонезийскому дуэту Тонтови Ахмад/Лилияна Нацир со счётом 1:2 (16:21, 21:17, 16:21).

Ранее россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова проиграли китайской паре Лю Кай/Хуан Якион — 0:2 (15:21, 8:21).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Иван Созонов Нина Вислова
Новости. Другие
27 октября 2017, пятница
10:49 Созонов и Косецкая уступили во 2-м круге этапа Суперсерии по бадминтону в Париже
10:30 Тарасиков: в «Кубани» нет лидера, а мы с Трефиловым на площадку выйти не можем
10:08 Юношеская сборная России по гандболу победила бельгийцев на турнире во Франции
09:57 Соловьёв: выиграет ОИ-2018 тот, у кого в нужный момент нервы будут на месте
09:50 Суд возобновил уголовное дело против шестикратного чемпиона ОИ Лохте
09:45 Команда Сидоровой одержала вторую победу на ТБШ по кёрлингу в Канаде
09:23 Тарасиков: Трефилова в сборной, как Путина в стране, заменить некем
09:13 Тарабин: мне так и не ответили, почему я не подошёл для участия в ЧМ в Лондоне
09:07 Немов: всё, что я сейчас делаю, что буду делать дальше, — это возвращение долгов
00:58 КПРФ победил «Политех» и вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу
26 октября 2017, четверг
23:44 Нибали удалили металлическую пластину из ключицы
22:59 Олимпийский чемпион Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры
22:43 Рукавицын: у Медведевой могут возникать какие-то сбои — она не машина
21:43 Мшвидобадзе и Долгова победили на ТБШ по дзюдо в Абу-Даби
21:31 Игропуло: Кокшаров отдельно попросил меня сдерживать эмоции
21:18 Кокшаров: хотели доказать себе, что сейчас мы на голову сильнее Словакии
20:56 Российские гандболисты разгромили Словакию в первом матче при тренере Кокшарове
20:16 Президент ассоциации лыжного спорта США потребовал отстранить Россию от Игр-2018
20:10 Чемпион мира по плаванию Седов рассказал о болезни отца и попросил помощи
20:03 Аликин — об отстранении Грегорин: тех, кто дружит с нами, тоже решили наказать
19:54 Стадион в Увате получил лицензию В Международного союза биатлонистов
19:48 Россияне борются за медали на ЧМ по парусному спорту в классе Techno293
19:19 Коукалова: есть риск, что Олимпиада пройдёт без меня
18:27 Прямая видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2019 по гандболу Россия — Словакия
18:09 Ковальчик: история Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой
18:00 Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Париже
17:38 Австралийка Кэмпбелл побила мировой рекорд в плавании на 100 м кролем
17:19 В Нефтеюганске пройдёт Гран-при по вольной борьбе на призы Семёнова
17:03 ДЮСШ «Рекорд» представит РФ на Кубке мира по хоккею с мячом среди женских команд
16:25 Бабиков: Логинов – это Халк, а Шипулин будет Капитаном Россия
16:02 Тренер украинской команды по мини-футболу нокаутировал судью во время матча
15:46 Чеботарёва: Коляда очень хорош. Чувствую, что наступает период стабилизации
14:35 INADO: мы заинтересованы в эффективном РУСАДА
14:10 В финале Кубка России по хоккею с мячом сыграют «Енисей» и «СКА-Нефтяник»
13:36 Майгуров: в будущем суперспринт может стать олимпийской дисциплиной
12:41 Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Игр-2010
12:18 Поршнев: я сам понимаю, что мой первый сезон по мужикам будет тяжёлым
11:45 Брагин: зиму мы дождались рано, в это время порой ещё по асфальту катались
10:58 Член правления ВАДА, выступавшая против отстранения РФ от ОИ, покинула свой пост
10:07 «Енисей» стал первым финалистом Кубка России по хоккею с мячом
09:27 Шахмурадов: Ологонова восстановилась после операции и выступит на КМ по борьбе
09:15 ВАДА: в 2016 году положительных допинг-проб было больше, чем годом ранее
09:10 Команда «Богатырь» выиграла знаменитую регату вокруг Сицилии
00:00 Хальфварссон: не понимаю, почему шведские футболисты зарабатывают больше меня
25 октября 2017, среда
23:48 Московское «Динамо» одолело «Юг» на старте Лиги чемпионов по водному поло
Все новости RSS
Партнерский контент