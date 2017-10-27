Созонов и Косецкая уступили во 2-м круге этапа Суперсерии по бадминтону в Париже

В Париже (Франция) продолжается этап Мировой суперсерии по бадминтону. Чемпион Европы 2014 года, призёр Европейских игр 2015 года в Баку, призёр Универсиады 2013 года в Казани россиянин Иван Созонов и призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионка России Евгения Косецкая во втором раунде соревнований проиграли индонезийскому дуэту Тонтови Ахмад/Лилияна Нацир со счётом 1:2 (16:21, 21:17, 16:21).

Ранее россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова проиграли китайской паре Лю Кай/Хуан Якион — 0:2 (15:21, 8:21).