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Грек: турнир на призы Семёнова важен для профессионального роста борцов из Крыма

27 октября 2017, пятница. 11:36 Другие

Главный тренер сборной Крыма Игнат Грек рассказал о подготовке подопечных к международному турниру по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова, который состоится 28-29 октября в Нефтеюганске.

«С момента воссоединения Крыма с Россией мы не пропускаем ни одного турнира в Нефтеюганске. Этот старт для нас важен как с точки зрения профессионального роста команды, так и для опыта — ведь там борется большое число иностранцев. У нас довольно сильная команда, есть ребята, которые достойно отборолись на чемпионате России и в перспективе могут бороться за лидерство в стране. Кроме того, мы рассчитываем и на молодых ребят. В этом году победителем первенства мира по юниорам стал Анзор Закуев, также мы рассчитываем на молодого тяжа Сослана Хинчагова. Но и многие другие могут попасть в сборную России. Выступление на турнире в Нефтеюганске нам поможет для решения ряда задач, одна из которых — подготовка к Кубку России, который состоится в конце ноября в Раменском», — цитирует Грека официальный сайт ФСБР.

Состав сборной Крыма
До 57 кг. Расул Машезов.
До 61 кг. Шамиль Омаров, Ашамаз Карданов.
До 65 кг. Эльбрус Болотаев.
До 70 кг. Анзор Закуев.
До 74 кг. Радик Валиев.
До 97 кг. Гурам Черткоев.
До 125 кг. Сослан Хинчагов.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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