Конькобежец Есин победил в первом старте на 500 м на соревнованиях в Коломне

В Коломне стартовали всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными в сборную России по конькобежному спорту на Кубок мира. В первом старте на 500 м победил Алексей Есин. Лидер сборной России Павел Кулижников пропустил старт из-за травмы паха.



Конькобежный спорт. Соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна

Мужчины. 500 м. Первый старт

1. Алексей Есин (Московская область) – 35,163.

2. Руслан Мурашов (Краснодарский край – Мурманская область) – 35,165.

3. Артём Кузнецов (Вологодская область) – 35,49.