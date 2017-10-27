Конькобежец Есин победил в первом старте на 500 м на соревнованиях в Коломне

В Коломне стартовали всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными в сборную России по конькобежному спорту на Кубок мира. В первом старте на 500 м победил Алексей Есин. Лидер сборной России Павел Кулижников пропустил старт из-за травмы паха.
Конькобежный спорт. Соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна
Мужчины. 500 м. Первый старт
1. Алексей Есин (Московская область) – 35,163.
2. Руслан Мурашов (Краснодарский край – Мурманская область) – 35,165.
3. Артём Кузнецов (Вологодская область) – 35,49.