Конькобежка Фаткулина победила в первом старте на 500 м на мемориале Шавырина

В Коломне продолжаются всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными в сборную России по конькобежному спорту на Кубок мира. В первом старте на 500 м у женщин победу одержала призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Второй стала Ангелина Голикова, третьей — Дарья Качанова.

Конькобежный спорт. Соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна

Женщины. 500 м. Первый старт

1. Ольга Фаткулина (Челябинская область) – 38,10.

2. Ангелина Голикова (Москва – Московская область) – 38,34.

3. Дарья Качанова (Нижегородская область) – 38,93.