Сучилов: в межсезонье были сбои, мы же не роботы. Но подготовке они не мешали

Российский биатлонист Семён Сучилов рассказал, какие ощущения испытывает, принимая участия в сборе в своём родном городе — Тюмени, и поделился ожиданиями от сезона.

«На Тюмень в последние дни обрушился снегопад. Конечно, спортсменам хорошо, когда много покрова и простор для тренировок. Но, когда я узнал, что в моём родном городе проблемы из-за природного форс-мажора, немного стало грустно.

Я здесь действительно нахожусь дома. Но работа – прежде всего. Не езжу домой даже в дни отдыха. Только если хорошо высплюсь, восстановлюсь, могу позволить себя повидаться с семьёй, немного разгрузиться. А так, всё время в команде.

Думаю, всё в сезоне будет хорошо. Какие-то сбои, конечно, были, мы же не роботы. Но они не мешали подготовке.

Мы уже прошли столько отборов, что надеемся только на себя. А там, как решит тренерский штаб, так и произойдёт. Будут контрольные старты, они всё покажут», — цитирует Сучилова «Тюменская арена».