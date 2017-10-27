Поварницын: в новом сезоне хочется достойно выступить на чемпионате Европы

Российский биатлонист Александр Поварницын, готовящийся к сезону в составе резервной сборной России в Тюмени, признался, что с нетерпением ждёт начала соревнований.

«Я уже обсуждал это с тренером. Говорил, что мне уже хочется соревноваться. Тренировки – это такая монотонная работа. Хочется встряски, официальных стартов.



На сборе продолжаем выбранный нами летом вектор. Работаем очень много над техникой, проводим комплексные тренировки, уделяем большое внимание стрельбе.



Стараюсь ставить перед собой выполнимые задачи. В новом сезоне хочется достойно выступить на чемпионате Европы. Но туда нужно ещё попасть и отобраться. Межсезонье я отработал в полном объёме почти без срывов. Был лишь один неприятный момент – приболел в горах на пару дней. А так, чувствую, что прибавил в стрелковом плане. Думаю, результат должен быть лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Поварницына «Тюменская арена».