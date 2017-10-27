Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на соревнованиях в Коломне

В Коломне продолжаются всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, которые являются отборочными в сборную России по конькобежному спорту на Кубок мира. На дистанции 3000 м у женщин победу одержала Наталья Воронина. Второе место заняла Анна Юракова, третье — Виктория Филюшкина.
Конькобежный спорт. Соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна
Женщины. 3000 м
1. Наталья Воронина (Нижегородская область – Московская область) – 4.06,51.
2. Анна Юракова (Калужская область) – 4.08,65.
3. Виктория Филюшкина (Московская область) – 4.15,19.