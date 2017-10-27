Коновалов: на рубеже с выстрелом Мироновой иногда происходит нечто невообразимое

Женская сборная России по биатлону проводит первый сбор на снегу в Тюмени с 20 октября. В основной обойме российской сборной к сезону готовятся восемь биатлонисток. Семь из них сейчас в Тюмени: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова октябрьский сбор проводит в Санкт-Петербурге под руководством своего отца и личного тренера. О подготовке команды рассказал старший тренер женской сборной Сергей Коновалов, уделивший особое внимание стрельбе Мироновой.

«Мы всегда с удовольствием приезжаем в Тюмень. Это никакой не пафос, а самая настоящая правда. Здесь всегда предоставляются замечательные условия для подготовки. Трасса была готова сразу к нашему приезду — круг в 4 км. Трасса здорово подготовлена. Мы закончили первый микроцикл ещё при осенней погоде, а потом за выходной день выпало много снега. Так что мы готовимся в 100-процентной зиме. Организаторы накатывают дополнительные петли, увеличивают круги.

Первый снег — это всегда очень важная часть подготовки. Так что сбор в Тюмени очень серьёзный. В команде все здоровы, и никаких претензий к спортсменкам нет. Все заряжены и мотивированы на работу.

Света Миронова — очень грамотная спортсменка. Она чётко понимает, что нужно делать во время выстрела – верно отвечает на все вопросы по стрельбе. Более того, на тренажере СКАТ при холостом тренаже у неё очень хорошие показатели. У Светы есть техника стрельбы и понимание выстрела. Но во время работы на рубеже с выстрелом иногда происходит что-то невообразимое. Поэтому во время тренировок я стараюсь стоять рядом и смотреть со стороны, что же происходит в каждом конкретном случае. Наблюдаю, как Света работает пальцем, как она удерживает винтовку. Разбираемся с проблемными моментами», — приводит слова Коновалова пресс-служба СБР.

13 ноября российская команда отправится на заключительный предсезонный сбор в Бейтоштолен (Норвегия).