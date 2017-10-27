«Тойота» и Олимпийский Комитет России объявили о начале партнёрства

Российский офис «Тойоты» и Олимпийский комитет России объявили о старте сотрудничества. Партнёрство будет происходить в рамках всемирного контракта «Тойоты» с Международным олимпийским комитетом, который заключён на ближайшие 8 лет, или 4 Олимпиады.

«За долгую историю компании «Тойота» нам не раз приходилось действовать в самых сложных условиях, не отказываясь от задачи предлагать клиентам лучшие автомобили. Партнёрство «Тойоты» и Олимпийского движения основано общих ценностях: стремлении к совершенству, способности преодолевать себя и добиваться результата. Мы рады поддержать российскую олимпийскую сборную – тех, кто ежегодно доказывает, что нет ничего невозможного», – заявил на пресс-конференции в Инновационном центре ОКР президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

«Мы с большим удовольствием приветствуем «Тойоту» в олимпийской семье и с нетерпением ждём совместных проектов. Уверен, что взаимодействие с одним из лидеров мировой автомобильной индустрии несёт для нас только плюсы и открывает новые возможности для развития и популяризации массового спорта, спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и стремления человека к совершенству через спорт», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор ОКР, член МОК Владимир Сенглеев.

Первой олимпийской активацией «Тойоты» станет учреждение специального кубка Toyota Challenge Cup для российской сборной на Олимпиаде в Корее в 2018 году. Спортсмен из России, который проявит твёрдость характера и совершит свой личный подвиг вопреки обстоятельствам, будет награждён специальным призом – новым рамным внедорожником Toyota Fortuner.

Победителя определит экспертное жюри, в состав которого войдут те, кто понимает испытания, с которыми сталкиваются спортсмены на пути к достижениям. Среди членов жюри многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Ляйсан Утяшева, именитые призёры Олимпиады в Турине Александр Зубков и Алексей Селивёрстов (бобслей), Николай Круглов и Павел Ростовцев (биатлон), Максим Маринин (фигурное катание), Иван Алыпов и Василий Рочев (лыжный спорт), а также спортивные журналисты, эксперты и лидеры мнений. Призеры Турина выбраны не случайно – они лично знакомы с брендом «Тойота», его продуктом и ценностями, так как были по итогам своих побед награждены внедорожниками Land Cruiser 100.

«Моя личная олимпийская история говорит о том, что проявить силу духа – это не всегда идти до конца ради медали. Иногда мужество и характер нужны, напротив, чтобы вовремя остановиться на пути к цели, о которой ты мечтал целый год или ради которой готовился всю жизнь. Быть мудрым и сильным – это смочь сказать себе: «Нет, я не буду этого делать, потому что это может стоить жизни или здоровья». Это сложное, но правильное решение, которое тоже достойно награды. Я надеюсь, что другие члены жюри меня в этом поддержат», – подчеркнула Ляйсан Утяшева.

«Инициатива компании «Тойота» беспрецедентна. В истории Олимпийского движения в нашей стране никогда не было ничего подобного. И я искренне рад идее поощрить спортсмена, который отдал всего себя на спортивной арене, бросил вызов самому себе и сделал всё возможное для того, чтобы стать победителем. По сути, мы говорим о воле к победе. Я очень рад, что такая инициатива стала реальностью, и испытываю чувство гордости быть к этому причастным», – добавил серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, четырёхкратный чемпион мира биатлонист Николай Круглов.