До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Тойота» и Олимпийский Комитет России объявили о начале партнёрства

27 октября 2017, пятница. 18:08 Другие

Российский офис «Тойоты» и Олимпийский комитет России объявили о старте сотрудничества. Партнёрство будет происходить в рамках всемирного контракта «Тойоты» с Международным олимпийским комитетом, который заключён на ближайшие 8 лет, или 4 Олимпиады.

«За долгую историю компании «Тойота» нам не раз приходилось действовать в самых сложных условиях, не отказываясь от задачи предлагать клиентам лучшие автомобили. Партнёрство «Тойоты» и Олимпийского движения основано общих ценностях: стремлении к совершенству, способности преодолевать себя и добиваться результата. Мы рады поддержать российскую олимпийскую сборную – тех, кто ежегодно доказывает, что нет ничего невозможного», – заявил на пресс-конференции в Инновационном центре ОКР президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

«Мы с большим удовольствием приветствуем «Тойоту» в олимпийской семье и с нетерпением ждём совместных проектов. Уверен, что взаимодействие с одним из лидеров мировой автомобильной индустрии несёт для нас только плюсы и открывает новые возможности для развития и популяризации массового спорта, спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и стремления человека к совершенству через спорт», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор ОКР, член МОК Владимир Сенглеев.

Первой олимпийской активацией «Тойоты» станет учреждение специального кубка Toyota Challenge Cup для российской сборной на Олимпиаде в Корее в 2018 году. Спортсмен из России, который проявит твёрдость характера и совершит свой личный подвиг вопреки обстоятельствам, будет награждён специальным призом – новым рамным внедорожником Toyota Fortuner.

Победителя определит экспертное жюри, в состав которого войдут те, кто понимает испытания, с которыми сталкиваются спортсмены на пути к достижениям. Среди членов жюри многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Ляйсан Утяшева, именитые призёры Олимпиады в Турине Александр Зубков и Алексей Селивёрстов (бобслей), Николай Круглов и Павел Ростовцев (биатлон), Максим Маринин (фигурное катание), Иван Алыпов и Василий Рочев (лыжный спорт), а также спортивные журналисты, эксперты и лидеры мнений. Призеры Турина выбраны не случайно – они лично знакомы с брендом «Тойота», его продуктом и ценностями, так как были по итогам своих побед награждены внедорожниками Land Cruiser 100.

«Моя личная олимпийская история говорит о том, что проявить силу духа – это не всегда идти до конца ради медали. Иногда мужество и характер нужны, напротив, чтобы вовремя остановиться на пути к цели, о которой ты мечтал целый год или ради которой готовился всю жизнь. Быть мудрым и сильным – это смочь сказать себе: «Нет, я не буду этого делать, потому что это может стоить жизни или здоровья». Это сложное, но правильное решение, которое тоже достойно награды. Я надеюсь, что другие члены жюри меня в этом поддержат», – подчеркнула Ляйсан Утяшева.

«Инициатива компании «Тойота» беспрецедентна. В истории Олимпийского движения в нашей стране никогда не было ничего подобного. И я искренне рад идее поощрить спортсмена, который отдал всего себя на спортивной арене, бросил вызов самому себе и сделал всё возможное для того, чтобы стать победителем. По сути, мы говорим о воле к победе. Я очень рад, что такая инициатива стала реальностью, и испытываю чувство гордости быть к этому причастным», – добавил серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, четырёхкратный чемпион мира биатлонист Николай Круглов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Николай Круглов МОК ОКР
Новости. Другие
27 октября 2017, пятница
18:08 «Тойота» и Олимпийский Комитет России объявили о начале партнёрства
17:56 Коновалов: на рубеже с выстрелом Мироновой иногда происходит нечто невообразимое
16:36 ГК «Спартак» приготовил сюрпризы для зрителей, которые придут на игру 2 ноября
16:22 Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м на соревнованиях в Коломне
15:30 Немец Любич занял пост офицера по этике РУСАДА
15:12 ДЮСШ «Рекорд» с победы стартовал на КМ по хоккею с мячом среди женских команд
14:38 Поварницын: в новом сезоне хочется достойно выступить на чемпионате Европы
14:35 Сучилов: в межсезонье были сбои, мы же не роботы. Но подготовке они не мешали
14:03 Конькобежец Трофимов победил на дистанции 1500 м на мемориале Шавырина
13:17 Конькобежка Фаткулина победила в первом старте на 500 м на мемориале Шавырина
12:59 Конькобежец Есин победил в первом старте на 500 м на соревнованиях в Коломне
12:53 Чемпион мира велогонщик Ершов будет выступать за Marathon-Tula
12:40 Силецкий: Рамонов выбрал верный путь — бороться в новом весе в своё удовольствие
11:54 Мустафина: на шоу Немова я буду выступать на бревне
11:36 Грек: турнир на призы Семёнова важен для профессионального роста борцов из Крыма
11:05 В центре Запорожья установили памятник Леониду Жаботинскому
11:03 Муртузалиев: Бурятия — один из опорных регионов развития женской борьбы
10:59 Олимпийский чемпион борец Рамонов стал победителем турнира памяти Нусуева
10:49 Созонов и Косецкая уступили во 2-м круге этапа Суперсерии по бадминтону в Париже
10:30 Тарасиков: в «Кубани» нет лидера, а мы с Трефиловым на площадку выйти не можем
10:08 Юношеская сборная России по гандболу победила бельгийцев на турнире во Франции
09:57 Соловьёв: выиграет ОИ-2018 тот, у кого в нужный момент нервы будут на месте
09:50 Суд возобновил уголовное дело против шестикратного чемпиона ОИ Лохте
09:45 Команда Сидоровой одержала вторую победу на ТБШ по кёрлингу в Канаде
09:23 Тарасиков: Трефилова в сборной, как Путина в стране, заменить некем
09:13 Тарабин: мне так и не ответили, почему я не подошёл для участия в ЧМ в Лондоне
09:07 Немов: всё, что я сейчас делаю, что буду делать дальше, — это возвращение долгов
00:58 КПРФ победил «Политех» и вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу
26 октября 2017, четверг
23:44 Нибали удалили металлическую пластину из ключицы
22:59 Олимпийский чемпион Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры
22:43 Рукавицын: у Медведевой могут возникать какие-то сбои — она не машина
21:43 Мшвидобадзе и Долгова победили на ТБШ по дзюдо в Абу-Даби
21:31 Игропуло: Кокшаров отдельно попросил меня сдерживать эмоции
21:18 Кокшаров: хотели доказать себе, что сейчас мы на голову сильнее Словакии
20:56 Российские гандболисты разгромили Словакию в первом матче при тренере Кокшарове
20:16 Президент ассоциации лыжного спорта США потребовал отстранить Россию от Игр-2018
20:10 Чемпион мира по плаванию Седов рассказал о болезни отца и попросил помощи
20:03 Аликин — об отстранении Грегорин: тех, кто дружит с нами, тоже решили наказать
19:54 Стадион в Увате получил лицензию В Международного союза биатлонистов
19:48 Россияне борются за медали на ЧМ по парусному спорту в классе Techno293
19:19 Коукалова: есть риск, что Олимпиада пройдёт без меня
18:27 Прямая видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2019 по гандболу Россия — Словакия
18:09 Ковальчик: история Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой
18:00 Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Париже
17:38 Австралийка Кэмпбелл побила мировой рекорд в плавании на 100 м кролем
Все новости RSS
Партнерский контент