Могушков и Хубецов стали призёрами турнира «Большого шлема» в Абу-Даби

Российские дзюдоисты завоевали две медали во второй день турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (ОАЭ). В весовой категории до 73 кг Муса Могушков дошёл до финала, где уступил монголу Одбаяру Ганбаатару.

Бронзовым призёром в категории до 81 кг стал Алан Хубецов, одолевший в схватке за третье место грузина Зебеду Рехвиашвили. Победителем в этом весе стал голландец Франк Де Вит.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины. До 73 кг

1. Одбаяр Ганбаатар (Монголия).

2. Муса Могушков (Россия).

3. Тохар Бутбул (Израиль) и Рустам Оруджов (Азербайджан)…

7. Денис Ярцев (Россия).

До 81 кг

1. Франк Де Вит (Нидерланды).

2. Уганбаатар Отгонбаатар (Монголия).

3. Алан Хубецов (Россия) и Саил Моллаеи (Иран).