Бойкова и Козловский захватили лидерство на челленджере в Минске среди пар

Российская спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию серии «челленджер» в Минске. На втором и третьем местах дуэты из Германии — Анника Хоке / Рубен Бломмарт и Минерва Фабиенне Хазе / Нолан Зегерт. Россияне Алина Устимкина / Никита Володин после короткой программы занимают пятое место.

В соревнованиях женщин лидирует кореянка Со Хун Ан. Второе место занимает россиянка Серафима Саханович. Третье — Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Ещё одна представительница России Анастасия Грачёва после первого вида — пятая.

Фигурное катание. Турнир Ice Stars. Короткая программа. Минск, Беларусь

Спортивные пары

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 64,46.

2. Анника Хоке / Рубен Бломмарт (Германия) – 59,58.

3. Минерва Фабиенне Хазе / Нолан Зегерт (Германия) – 55,38…

5. Алина Устимкина / Никита Володин (Россия) – 50,26.

Женщины

1. Со Хун Ан (Корея) – 60,75.

2. Серафима Саханович (Россия) – 60,63.

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 60,62…

5. Анастасия Грачева (Россия) – 56,03.