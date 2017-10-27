Первый ЧМ по художественной гимнастике среди юниоров пройдёт в России

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) подтвердил готовность отдать право проведения первого юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, который состоится в 2019 году, Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

«Исполком FIG принял к сведению отчёт комиссии по проведению соревнований и решил впервые организовать юниорские чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике в 2019 году. Комиссии по проведению соревнований предлагается проработать детали и представить их на утверждение президентской комиссии и исполкому.

Исполком FIG подтверждает намерение отдать право проведения юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике Федерации гимнастики Венгрии, юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике — Всероссийской федерации художественной гимнастики", — цитирует решение исполкома пресс-служба FIG.