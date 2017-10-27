Грегорин: искренне прошу прощения у всех, кого обидела своими действиями

Словенская биатлонистка Тея Грегорин прокомментировала информацию об отстранении за положительный допинг-тест с Олимпиады-2010, обнаруженный после перепроверки. «Дело Грегорин» будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года.

«Я проинформирована МОК и IBU о том, что в ходе повторного анализа образцов из Ванкувера-2010 результаты моих проб показали наличие запрещённых веществ. Я согласна с временным отстранением и буду участвовать во всех последующих процедурах расследования дела. Но прошу понять, что согласно антидопинговому кодексу я не могу комментировать его ход. Я искренне прошу прощения у всех, кого обидела своими действиями», — приводит слова Грегорин RTV SLO.