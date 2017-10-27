На подготовку украинских биатлонистов к ОИ-2018 выделено более $1 млн

Гостренер Украины по биатлону Евгений Колупаев заявил, что государство в полном объёме профинансирует подготовку национальной команды к Олимпиаде-2018, где от украинских биатлонистов ждут медалей.

«На подготовку олимпийской команды нам выделили в пределах 28 миллионов гривен (около $ 1,044 млн. — Прим. «Чемпионата»). Этих денег достаточно. Это учебно-спортивная работа. И ещё на 10 миллионов (около $ 373 тысяч. — Прим. «Чемпионата») мы закупили инвентарь: оборудование, лыжи, палки, лыжероллеры, винтовки, патроны. Я уже четвёртый сезон готовлюсь к Олимпиаде, и этот сезон — самый положительный. За неделю до выезда на сборы мы получаем деньги, никаких проблем нет. Срывов не бывает. Хочу сказать огромное спасибо министерству — настолько нас финансируют. Все зимние виды у нас, наверное, плачут, но в биатлоне проблем в этом плане нет.

Понимаю, что от биатлона ждут медали. При таком финансировании говорить, что ничего не будет… Мы, конечно, стараемся, и я надеюсь, что медаль будет. В командных гонках и женская, и мужская команды могут принести медаль. И в личных гонках такие люди, как Семёнов, Джима, Пидгрушная, Семеренко Вита и Валя, на сегодняшний день в хорошем состоянии. Будем ждать Олимпиаду. Сложно загадывать, но без медали, конечно, нам будет не очень», — приводит слова Колупаева Xsport.ua