«Синара», «Автодор», «Сибиряк» и «Норильский никель» — в 1/4 финала Кубка России

Екатеринбургская «Синара», смоленский «Автодор», новосибирский «Сибиряк» и «Норильский никель» вышли в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу.

Екатеринбургское дерби завершилось победой «Синары» с общем счётом 12:1. «Сибиряк» после скромной победы в гостях (5:3) на своей площадке разгромил «Спартак» — 10:5. «Норильский никель» уверенно выиграл оба матча. «Автодор» сумел выйти в финал лишь благодаря победе с минимальным преимуществом над «Тюменью» в первом матче на своей площадке.

Мини-футбол. Кубок России. 1/8 финала. Ответные матчи

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Спартак» (Москва) — 10:5.

Первый матч — 5:3.

«Норильский никель» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:2.

Первый матч — 5:3.

«Тюмень» — «Автодор» (Смоленск) — 2:2.

Первый матч — 5:6.

«Синара» (Екатеринбург) – ЗИК (Екатеринбург) – 8:1.

Первый матч – 4:0.