Вишеман: 2/3 перепроверенных МОК допинг-проб спортсменов РФ не имели манипуляций

Две трети перепроверенных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) с помощью новой методики допинг-проб российских спортсменов, которые упоминаются в докладе Макларена, не содержат следов, указывающих на то, что с ними могли проводиться манипуляции, заявил адвокат российских лыжников Кристоф Вишеман.

«Две трети всех проб спортсменов, которые упоминаются в списке „Дюшес“ и „ежедневном списке медалистов“, не содержат никаких следов или являются нейтральными после проведения новой судебно-медицинской экспертизы, выявляющей возможное вскрытие бутылок.

С другой стороны, немало спортсменов, которых якобы «защищали», не упоминаются в других документах, что не соответствует логике того, что документы имели спланированный заранее график подмены. Таким образом, появление фамилии спортсмена в одном из документов не служит доказательством для обвинения.

Даже если в образце имеются следы использования инструментов и потенциально могли быть произведены манипуляции, нет убедительных доказательств того, что моча, которая в настоящее время в бутылке, имеет отношение к конкретному атлету. На 30% проб выявили превышение натрия и/или следы в моче ДНК разных людей. Это полностью разрушает мнимые доказательства», — цитирует заявление Вишемана его официальный сайт.