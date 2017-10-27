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Фигуристы РФ — вторые и третьи после короткого танца на турнире в Минске

27 октября 2017, пятница. 22:24 Другие

Российские танцевальные дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Виктория Синицина/Никита Кацалапов занимают второе и третье места после короткого танца на международном турнире серии «челлендж» по фигурному катанию, который проходит в Минске.

Лидирует итальянский дуэт Анна Капеллини и Лука Ланотте. Россияне Влада Соловьёва/Юрий Власенко после короткого танца — 12-е.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Турнир Ice Star. Минск, Беларусь
Танцы. Короткий танец

1. Анна Капеллини/Лука Ланотте (Италия) – 74,00.
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 67,99.
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 63,81…
12. Влада Соловьева/Юрий Власенко (Россия) – 46,60.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктория Синицина Никита Кацалапов
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