Чемпион ОИ-1996 Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры

Победитель Олимпиады-1996 по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов проведёт мастер-класс для юных борцов Югры. Мастер-класс пройдёт в рамках XIV международного турнира по вольной борьбе на призы депутата думы ХМАО, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семёнова, который пройдёт 28-29 октября в Нефтеюганске.

«Встреча с легендами спорта — это всегда большое событие для детворы. Хаджимурад Магомедов уже не раз приезжал в Нефтеюганск. Он здорово находит общий язык с детьми, и мы видим, как прогрессируют юные борцы после его уроков, как они получают новую мотивацию. После каждого турнира мальчишки и девчонки открывают для себя спорт, приходят в секции, и это главный итог турнира», — приводит слова Семёнова пресс-служба ФСБР.

В турнире примут участие борцы из 14 стран: России, Канады, Туниса, Израиля, Германии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Турции, Армении и Таджикистана.