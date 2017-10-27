Погорилая и Сотскова — вторая и третья на Skate Canada после короткой программы

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд захватила лидерство после короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при, который стартовал в Реджайне (Канада). Второй, уступая хозяйке соревнований 7 баллов, идёт россиянка Анна Погорилая. Следом за ней — Мария Сотскова.
Произвольную программу женщины покажут 28 октября.
Фигурное катание. Серия Гран-при. Второй этап. Skate Canada
Женщины. Короткая программа
1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 76,06.
2. Анна Погорилая (Россия) – 69,05.
3. Мария Сотскова (Россия) – 66,10.