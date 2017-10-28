Юношеская сборная России по гандболу обыграла Румынию на турнире во Франции

Гандболисты сборной России среди игроков не старше 17 лет обыграли команду Румынии на турнире в Обонне (Франция) со счётом 25:21. Накануне россияне выиграли у команды Бельгии (27:22).

28 октября подопечные Сергея Клёнова сыграют со сборной Франции. Главным турниром сезона для юношеской сборной России станет чемпионат Европы U18, который пройдёт летом 2018 года.

С 17 по 25 октября юношеская сборная России провела подготовительный сбор в подмосковном городе Чехове. Турнир TIBY (Tournoi international handball jeunes) во Франции является традиционным и проходит с 2003 года.