Падьяль Эрнандес: Пока на Кубке мира по биатлону из Испании выступаю только я

Испанская биатлонистка Виктория Падьяль Эрнандес проводит сбор в Тюмени, чтобы постараться отобраться на Олимпийские игры в Южной Корее.

«Когда я только приехала сюда, было тепло и мы тренировалась на охлаждаемом круге. Но в последние дни выпало много снега, в Тюмень пришла настоящая зима, это здорово. Это уже третий раз, когда я в октябре приезжаю в Тюмень. Мне очень нравится здесь тренироваться. В «Жемчужине Сибири» просто отличные условия и прекрасная трасса. Думаю, это идеальное место для подготовки к зимнему сезону.

Начну сезон на этапе Кубке IBU. Это произойдёт в Шушене. Затем будут этапы Кубка мира в Эстерсунде, Антхольце и прочих местах. А главная цель на сезон – квалифицироваться на Олимпийские Игры, которые в феврале пройдут в Южной Корее.

Пока на Кубке мира из Испании выступаю только я. Но надеюсь, что в будущем больше детей начнут заниматься в Испании биатлоном. Хотя добиться этого тяжело. Поскольку в Испании нет хорошей трассы и стрельбища. У нас хорошо развит футбол, а вот с биатлоном пока похуже (улыбается)», — приводит слова Падьяль Эрнандес «Тюменская арена».