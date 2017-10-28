Освальд: для решений по спортсменам нужны конкретные доказательства

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014 в Сочи, отчиталась перед комиссией спортсменов МОК о ходе расследования.

«В некоторых случаях необходимо проанализировать допинг-пробы В. Это невозможно было сделать до завершения судебно-медицинской экспертизы царапин и меток, так как открытие образца разрушает колпачок, следы и царапины.

Решение в отношении каждого отдельно взятого спортсмена не может быть вынесено на основе общих утверждений, таких как – «понятно, что бутылки были подделаны». Необходимы более конкретные доказательства. Это отвечает интересам спортсменов. Несколько спортсменов уже были вызваны, чтобы предстать перед нашей комиссией, чтобы они были услышаны, и решения вскоре будут опубликованы», — цитирует письмо Освальда главе комиссии спортсменов МОК Анжеле Руджеро официальный сайт МОК.