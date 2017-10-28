Канадцы Вирту и Мойр обновили мировой рекорд в коротком танце

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр на этапе серии Гран-при в Канаде обновили мировой рекорд по количеству баллов за короткую программу в танцах на льду. Они получили 82,68 балла. Российская пара Алла Лобода и Павел Дрозд показала результат 62,60 балла (шестое место).



Прежнее лучшее мировое достижение в коротком танце также было установлено Вирту и Мойром — в марте на чемпионате мира в Хельсинки. Оно составляло 82,43 балла.

Мировой рекорд по общей сумме установлен парой Тесса Вирту/ Скотт Мойр на том же чемпионате мира и составляет 198,62 балла.