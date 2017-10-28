«Рекорд» из Иркутска стартовал с побед на женском Кубке мира по хоккею с мячом

Единственный представитель России на женском Кубке мира по хоккею с мячом в Кунгельве (Швеция) иркутская команда ДЮСШ «Рекорд» одержала две победы подряд. 26 октября россиянки в стартовом матче разгромили АИК из Стокгольма, а 27 октября не оставили шансов другой шведской команде — «Сунвёре». После первой игры игрок ДЮСШ «Рекорд» Екатерина Кедрова поделилась впечатлениями от начала турнира.



«Мы были сильнее, сыграннее. Первый тайм 2:0, на второй мы так же хорошо и спокойно вышли. Наш тренер Александр Владимирович подбадривал игроков, говорил по делу. Да, у нас были ошибки, но мы их отрабатывали. У нас было больше желания победить, наверное, и мы это сделали.



В этой игре было два пенальти. В первый раз я разволновалась, ударила вроде бы неплохо, в край, но вратарь вытащила, она лучший вратарь мира. Потом, когда был второй 12-метровый, я подумала: «Надо забить, собраться!» Вратарь начала делать какие-то непонятные движения – руками, ногами, меня это ещё больше раззадорило, что ли, сил придало. Я ударила сильно в край, она не успела – и гол. Мы думали, что с таким сильным соперником игра пойдёт мяч в мяч. Но сегодня мы реально были на голову сильнее, быстрее, у нас было лучше понимание игры», — передаёт слова Кедровой корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.



28 октября россиянки сыграют со шведским клубом «Вилла Лидчёпинг». Победитель группы выйдет в плей-офф. Кубок мира по хоккею с мячом завершится 29 октября.