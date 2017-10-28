Забияко и Энберт — четвёртые на Skate Canada после короткой программы

Немцы Алёна Савченко и Бруно Массо выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали четвёртый результат.
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Реджина, Канада
Спортивные пары. После короткой программы
1. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) – 77,34.
2. Мэган Дюгамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 73,53.
3. Ванесса Джеймс/Морган Кипрес (Франция) – 73,04.
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 69,00.