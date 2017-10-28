Уно победил в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде, Самарин — четвёртый

Японец Шома Уно показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Реджине. Вторым стал канадец Патрик Чан, а замкнул промежуточную тройку лидеров американец Джейсон Браун. Россиянин Александр Самарин занял четвёртое место, набрав 84,02 балла.
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Реджина, Канада
После короткой программы. Мужчины
1. Сома Уно (Япония) – 103,62.
2. Патрик Чан (Канада) – 94,43.
3. Джейсон Браун (США) – 90,71.
4. Александр Самарин (Россия) – 84,02.