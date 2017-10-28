Сотскова: главное, что мне удалось показать эмоции зрителям

Россиянка Мария Сотскова, ставшая третьей в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, оценила своё выступление.

«На акселе я допустила ошибку, которая стоила мне нескольких баллов, но в целом я очень довольна своим прокатом. Я смогла показать эмоции болельщикам, и это самое главное для меня на данный момент. На тренировках ты много работаешь над элементами, а во время выступления хочешь показать эмоции», — приводит слова Сотсковой официальный сайт Международного союза конькобежцев.