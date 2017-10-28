Валиев: после чемпионата мира бороться легче, появился новый опыт

Призёр чемпионата мира — 2017 Владислав Валиев прокомментировал своё выступление на турнире памяти Шевалье Нусуева, на котором он победил в весовой категории до 86 кг.



«После чемпионата мира бороться немного легче, появился новый опыт. Хотя в остальном всё как обычно. Конечно, сложно было тренироваться по возвращении из Франции, но тренеры меня настроили, и я смог заставить себя начать.

Турнир памяти Шевалье Нусуева — первый старт для меня после бронзы на мире, но впереди меня ждёт домашний турнир «Аланы» во Владикавказе, на котором я тоже выступлю. Не могу сказать, что я доволен своей борьбой, нужно добавлять", — приводит слова Валиева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.